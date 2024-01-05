 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HEP-SEN Genel Başkanı: Sendikal faaliyetlerimiz engelleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

HEP-SEN Genel Başkanı: Sendikal faaliyetlerimiz engelleniyor

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirterek, bu durumun mahkemelerde hesabının sorulacağını söyledi. Sendikanın Trakya Şube Başkanı Furkan Fındık da ülke genelinde yaşanan örgütlenme özgürlüğü sorununun Edirne'de de yaşandığını ifade etti. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri ise sendikal faaliyetlerin engellenmediğini iddia etti.

HEP-SEN Genel Başkanı: Sendikal faaliyetlerimiz engelleniyor
05.01.2024 - 18:56,  Güncelleme: 18:59
Abone Ol

HEMŞİRELER ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirterek, "Sizin kanunsuz barikatlarınızı ezer geçeriz. Bu zorbalığın hesabını mahkemelerde soracağız. Unutmayın, yüreklerin konuştuğu emek hareketi susmaz, o koltuklar da sizi kurtaramaz" dedi.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde sendika üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, üniversitede sendikal faaliyetlerinin engellendiğini öne sürdü. Türk milletine daha iyi hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Tüm bu şartlar altında yanlışa susmayan, kamu kurumları kişilerin kurumları değil, milletin kurumudur diyerek, anayasal olarak kurulmuş kamu sendikası olan bizleri hukuki olmayan zorbalıklarla burada engellemeye çalıştılar. Neden mi? Torpile susmadık, 'devlet memuru yoksul olamaz' dedik. 'Liyakat ve adalet' dedik. 'Mobinge hayır' dedik. İşte şahsım, işte hareket burada. ve soruyorum, ey koltuk sizi ne rahatsız etti? Şahsımı, arkadaşlarımızı, hareketimizi 3-5 masum güvenlik emekçisine kanunsuz talimat vererek durduracağınızı mı sanıyorsunuz? O gün olduğu gibi, bugün de bir kez daha söylüyorum. Sizin kanunsuz barikatlarınızı ezer geçeriz. Bu zorbalığın hesabını mahkemelerde soracağız. Unutmayın, yüreklerin konuştuğu emek hareketi susmaz, o koltuklar da sizi kurtaramaz" dedi.

'HAK ARAMA SÜRECİ BALTALANMIŞTIR'

Sendikanın Trakya Şube Başkanı Furkan Fındık da Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan örgütlenme özgürlüğü sorununun Edirne'de de yaşandığını belirtti. Fındık, "Maalesef bugün geldiğimiz noktada, sivil toplum hareketi, halkın, bireylerin, çalışanların hak arama süreci baltalanmıştır. Bu ülke için çalışan, bu topluma hizmet veren sağlık çalışanlarının hak arama ve örgütlenme özgürlüğüne ket vurulmuştur. 'Biz biliriz, biz yaparız' mantığıyla, sistem çalışmaz hale getirilmektedir. Hak arama yolunda kullandığımız yasal araçlara engeller, barajlar konulmakta, barikatlar kurulmaktadır. Hastanelere girmemiz, çalışma yapmamız engellenmektedir. Oysa bizler, onların görmezden geldiği sorunları haykırıyor, onların umursamadığı hakları almak için mücadele ediyor ve davalar kazanıyoruz. Üniversite hastanelerinde çalışan 200 bine yakın sağlık emekçisinin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü üçüncü basamak sağlık hizmetini sunmakla görevli üniversite hastanesi çalışanları yok sayılıyor, görmezden geliniyor, sesleri duyulmuyor" diye konuştu.

Öte yandan, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri ise sendikal faaliyetlerin engellenmediğini ileri sürdü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Yunus Şimşek, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HEP-SEN Genel Başkanı: Sendikal faaliyetlerimiz engelleniyor - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:40:57. #1.12#
SON DAKİKA: HEP-SEN Genel Başkanı: Sendikal faaliyetlerimiz engelleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement