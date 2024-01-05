HEP-SEN Genel Başkanı: Sendikal faaliyetlerimiz engelleniyor

HEMŞİRELER ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirterek, "Sizin kanunsuz barikatlarınızı ezer geçeriz. Bu zorbalığın hesabını mahkemelerde soracağız. Unutmayın, yüreklerin konuştuğu emek hareketi susmaz, o koltuklar da sizi kurtaramaz" dedi.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde sendika üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, üniversitede sendikal faaliyetlerinin engellendiğini öne sürdü. Türk milletine daha iyi hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Tüm bu şartlar altında yanlışa susmayan, kamu kurumları kişilerin kurumları değil, milletin kurumudur diyerek, anayasal olarak kurulmuş kamu sendikası olan bizleri hukuki olmayan zorbalıklarla burada engellemeye çalıştılar. Neden mi? Torpile susmadık, 'devlet memuru yoksul olamaz' dedik. 'Liyakat ve adalet' dedik. 'Mobinge hayır' dedik. İşte şahsım, işte hareket burada. ve soruyorum, ey koltuk sizi ne rahatsız etti? Şahsımı, arkadaşlarımızı, hareketimizi 3-5 masum güvenlik emekçisine kanunsuz talimat vererek durduracağınızı mı sanıyorsunuz? O gün olduğu gibi, bugün de bir kez daha söylüyorum. Sizin kanunsuz barikatlarınızı ezer geçeriz. Bu zorbalığın hesabını mahkemelerde soracağız. Unutmayın, yüreklerin konuştuğu emek hareketi susmaz, o koltuklar da sizi kurtaramaz" dedi.

'HAK ARAMA SÜRECİ BALTALANMIŞTIR'

Sendikanın Trakya Şube Başkanı Furkan Fındık da Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan örgütlenme özgürlüğü sorununun Edirne'de de yaşandığını belirtti. Fındık, "Maalesef bugün geldiğimiz noktada, sivil toplum hareketi, halkın, bireylerin, çalışanların hak arama süreci baltalanmıştır. Bu ülke için çalışan, bu topluma hizmet veren sağlık çalışanlarının hak arama ve örgütlenme özgürlüğüne ket vurulmuştur. 'Biz biliriz, biz yaparız' mantığıyla, sistem çalışmaz hale getirilmektedir. Hak arama yolunda kullandığımız yasal araçlara engeller, barajlar konulmakta, barikatlar kurulmaktadır. Hastanelere girmemiz, çalışma yapmamız engellenmektedir. Oysa bizler, onların görmezden geldiği sorunları haykırıyor, onların umursamadığı hakları almak için mücadele ediyor ve davalar kazanıyoruz. Üniversite hastanelerinde çalışan 200 bine yakın sağlık emekçisinin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü üçüncü basamak sağlık hizmetini sunmakla görevli üniversite hastanesi çalışanları yok sayılıyor, görmezden geliniyor, sesleri duyulmuyor" diye konuştu.

Öte yandan, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri ise sendikal faaliyetlerin engellenmediğini ileri sürdü.