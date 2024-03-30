Herkari Derneği Hakkari'deki Okullara Kitap Desteği Sağladı

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Hakkari'deki 5 okulun kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız ve üyeler, ziyaret ettikleri okulların kütüphanelerine toplamda 800 kitap bıraktı.
Ayyıldız, okul kütüphanelerinin zihinleri besleyen ve geleceğe ışık tutan hazineler olduğunu belirtti.
Köylerdeki kütüphane kaynaklarının eksik olabileceğini, bu nedenle güçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Bir okul kütüphanesi güçlendirildiğinde sadece raflara daha fazla kitap eklenmiş olmaz. Aynı zamanda öğrencilere daha geniş bir bilgi yelpazesi sunulur ve sorularına cevap bulabilecekleri bir ortam oluşur. Bu, öğrencilerin öğrenme tutkularını artırır ve aynı zamanda yaratıcı düşünme becerilerini de geliştirir. Unutmayalım ki bir okul kütüphanesi sadece bir bina veya oda değil, aynı zamanda bir topluluk merkezidir. Bu nedenle, kütüphane güçlendirme çabaları sadece eğitimi değil, aynı zamanda toplumun birleştirici gücünü de artırır. Kütüphane Haftamız kutlu olsun."
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