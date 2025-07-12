Herson'da Hava Saldırısı: Onlarca Kişi Mahsur Kaldı

MOSKOVA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna güçlerinin Herson bölgesindeki Aleshki kasabasına düzenlediği hava saldırısının ardından, bir konut binasının enkazı altında onlarca kişi mahsur kaldı.

Bölge valisi Vladimir Saldo, Telegram üzerinden cuma günü yaptığı açıklamada, binaya yerel saatle 16.00 sularında havadan bırakılan iki bombanın isabet ettiğini ve binanın tamamen çöktüğünü belirterek can kaybı sayısının ise hala netlik kazanmadığını ifade etti.

Saldo, Ukrayna'nın insansız hava araçlarının olay yerinde uçmaya devam etmesinin, kurtarma ekipleri ve belediye hizmetlerinin enkazı güvenli bir şekilde temizlemeye başlamasını imkansız hale getirdiğini ifade etti.