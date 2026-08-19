Herson'da İHA Saldırısı: 4 Ölü, 5 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'da insansız hava aracıyla (İHA) minibüse düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrinde minibüsü hedef aldığını belirtti.

Saldırının FPV tipi dronla yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, cephe hattına yakın bölgelerde bu tür saldırılar düzenlendiğine işaret ederek, "Müttefikler ek koruma araçlarının (savunma sistemleri) tedariki konusunda tereddüt ederken Ruslar her türlü sınırı çoktan aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Rusya'nın Zaporijya kentine gece düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya bu gece 2 balistik füze ve 65 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 2 balistik füze ve 65 SİHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, 56 SİHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.