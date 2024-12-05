Herzog, Musk ile Gazze'deki Esirler İçin Görüştü

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'a yakın isimlerin başında gelen sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen çabaları görüştüğünü bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Herzog'un esir yakınlarının talebiyle Musk ile birkaç gün önce telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Herzog ve Musk'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldığı ifade edildi.

İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.

Basında çıkan haberlerde, İsrail'den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.