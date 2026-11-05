Herzog, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki şiddet için 'iç savaş' uyarısını mektupla yaptı - Son Dakika
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Herzog, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki şiddet için 'iç savaş' uyarısını mektupla yaptı

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Netanyahu ve üst düzey yetkililere mektup göndererek Batı Şeria'da 'yaklaşan iç savaş' uyarısı yaptığı belirtildi. Herzog, gasbeden İsraillilerin şiddeti çözülmezse İsrail'in felaket ve iç savaşla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililere, Batı Şeria'da "yaklaşan bir iç savaş konusunda" uyarıda bulunduğu belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, Herzog, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya mektuplar gönderdi.

Herzog'un, Filistin topraklarını gasbeden "İsraillilerin şiddeti ve ulusalcı terörizmdeki" artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da askerler ve polislerle yaptığı görüşmenin ardından mektupları gönderdiği kaydedildi.

"Yaklaşan bir iç savaş uyarısı" yapan Herzog'un dini metinlerden de alıntı yaptığı mektuplarında, "Askerler kendilerini, iç savaşa yol açabilecek etik ve operasyonel ikilemlerle karşı karşıya buluyorlar." ifadesini kullandı.

Herzog, ABD, İsrail ve Filistin yönetimindeki seçimlerin yanı sıra zeytin hasadı mevsimiyle birlikte farklı çatışma alanlarının bir araya geldiğine dikkati çekerek durumun, "tehlikeli ve patlamaya hazır bir durumu ortaya çıkardığını" aktardı.

"Yahudi milliyetçiliği şiddetini" doğrudan kınayan Herzog, bunu "ahlaki bir yüz karası ve İsrail'in üzerinde bir leke" şeklinde niteledi.

Herzog, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin çözülememesi durumunda "İsrail'in felaketle ve iç savaşla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini "organize suç faaliyeti, kelimenin tam anlamıyla organize suç" şeklinde değerlendiren Herzog, "Bu hukuksuzluğun yeri yok." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı, bu şiddetin ortadan kaldırılması için çağrıda bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaPolitikaGüncelİsrailHerzogDünyaSon Dakika

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