Hesarek Kayak Merkezi'nde Yoğun Ziyaret

BİNGÖL'de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Hesarek Kayak Merkezi, pazar günü yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Merkezde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve 178 bin metrekare alana kurulan Hesarek Kayak Merkezi'ne, dün yaklaşık 5 bin kişi geldi. Doğayla iç içe atmosferi, modern tesisleri ve manzarası ile dikkat çeken merkez, özellikle hafta sonları çevre illerden yoğun ilgi görüyor. Başta Diyarbakır, Elazığ ve Muş olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hem pistlerde hem kaydı hem aileleri ile birlikte karın keyfini çıkardı. Kayak merkezinde de zaman zaman uzun kuyruklar da oluştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-AHmet SAYILIR/BİNGÖL,