Heybeliada'da Elektrikli Minibüs Tartışması - Son Dakika
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Heybeliada'da Elektrikli Minibüs Tartışması

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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, halka açık Belediye Meclisi toplantısında elektrikli minibüslerin adaya uygun olmadığını belirtti ve yeni araçların kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, bireysel akülü araçların Ada ulaşımında sorun olduğunu ve bu sorunu çözmek için önlemler alacaklarını ifade etti.

01.07.2024 17:33  Güncelleme: 20:41
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(İSTANBUL) Elektrikli minibüslerin tartışma yarattığı adalardan Heybeliada'da halka açık Belediye Meclisi toplantısında konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı. Adaların doğal ve tarihi yapısına uygun araçların olmasını en az Adalılar kadar kendisinin de istediğinin altını çizen Akpolat, "Araçların adaya yakışmadığı aşikar; ancak Ekrem Başkanımızın da ifade ettiği gibi, üç yılı aşkındır özel izinle çalışan L tipi araçların kullanım izin süresi doldu ve bunların ruhsatlandırma şansı yok. Dolayısıyla yeni araçlar bir süre zorunlu olarak kullanılacak" dedi.

Adalar Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarının birinci birleşimini Heybeliada'da Adalıların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, temmuz ayında yaşanan önemli olayları anımsattı, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak katliamında yaşamlarını yitirenleri andı, Ada halkının sorularını yanıtladı, talep ve önerileri dinledi.

Sağduyu çağrısı…

Adalıların adabüslerle ilgili sorularını yanıtlayan Akpolat, herkesi sağduyulu olmaya çağırırken Adalı kimliğine vurgu yaptı. Adaların doğal ve tarihi yapısına uygun araçların olmasını en az Adalılar kadar kendisinin de istediğinin altını çizen Akpolat, Ada halkıyla beraber yapacakları toplantı ve çalıştayı anımsattı, "Araçların adaya yakışmadığı aşikar; ancak Ekrem Başkanımızın da ifade ettiği gibi, üç yılı aşkındır özel izinle çalışan L tipi araçların kullanım izin süresi doldu ve bunların ruhsatlandırma şansı yok. Dolayısıyla yeni araçlar bir süre zorunlu olarak kullanılacak. Adalar'da ulaşılabilir bir yönetim var. Sizlerle ve Büyükşehir Belediyemizle beraber yapacağımız toplantılarda Adalarımızın yapısına uygun araçları konuşacağız…" dedi.

Bireysel akülü araç sorunu

Ada ulaşımında yaşanan en büyük sorunun trafiğe  ve büyük kazalara  neden olan bireysel akülü araçlar olduğunun altını çizen Akpolat, korsan akülü araçların izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığı ve bunun bir sektör haline geldiğine dikkat çekti. UKOME kararları doğrultusunda bu araçların toplatılıp Ada dışına çıkarılacağını belirten Akpolat, ücretsiz okul ve pazar servisleriyle mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını da söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Heybeliada'da Elektrikli Minibüs Tartışması - Son Dakika

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