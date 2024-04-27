Tunceli-Erzincan kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı

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Heyelan nedeniyle kapanan Tunceli- Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin bazı noktalarında öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun 26. kilometresinde heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla toprak ve kaya parçalarını temizlemesinin ardından kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.