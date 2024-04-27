Tunceli-Erzincan kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı - Son Dakika
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Tunceli-Erzincan kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu, heyelan nedeniyle kapanmıştı. Ancak Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı. Sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelan, 26. kilometrede gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını temizledi ve kara yolunu yeniden kullanıma açtı.

27.04.2024 18:55
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Heyelan nedeniyle kapanan Tunceli- Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin bazı noktalarında öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun 26. kilometresinde heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla toprak ve kaya parçalarını temizlemesinin ardından kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli-Erzincan kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı - Son Dakika

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