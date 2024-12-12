Heykel Maliyeti Monarşi Karşıtlarını Kızdırdı - Son Dakika
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Heykel Maliyeti Monarşi Karşıtlarını Kızdırdı

Republic grubu, 46 milyon sterlinlik Kraliçe heykelinin vergi mükelleflerinden ödenmemesi gerektiğini savundu.

12.12.2024 20:16
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İngiltere'de monarşi karşıtı "Republic (Cumhuriyet)" adlı grup, Kraliçe 2. Elizabeth için yapılması planlanan 46 milyon sterlinlik heykelin maliyetini vergi mükelleflerinin ödemesine karşı çıkarak, bu maliyeti "korkunç israf" olarak niteledi.

"Republic" grubundan yapılan açıklamada, heykelin 46 milyon sterlinlik tahmini maliyetinin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) hizmet veren binden fazla hemşirenin maaşına eşdeğer olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in heykelinin maliyetinin vergi mükelleflerine yüklenmemesi gerektiği vurgulanarak, "korkunç israf" olarak nitelendirilen maliyetin Kraliyet ailesi tarafından karşılanması gerektiği savunuldu.

"Kraliyet ailesi hiçbir şeyin parasını ödemez"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Republic grubunun lideri Graham Smith, "Kraliyet ailesi hiçbir şeyin parasını ödemez. Hep alır, alır, alır." ifadelerini kullandı.

Monarşinin vergi mükelleflerine her yıl yarım milyar sterlinden fazla maliyeti olduğunu savunan Smith, şunları kaydetti:

"Onlara vergi ödememeleri için fırsat tanıyoruz ve (İngiltere Kralı) Charles ile (Prens) William'a kişi başına yıllık 23 milyon sterlinin üzerinde gelir sağlıyoruz. Ancak, Kraliçe için bir heykel istediklerinde bunun maliyetini de vergi mükelleflerinin karşılamasını bekliyorlar. Bu duruma son verilmesi gerekiyor. Kendi heykellerinin parasını kendileri ödeyebilirler. Bu heykele yönelik herhangi bir kamu talebi yok."

"Artık monarşiyi kaldırma zamanı geldi"

Smith, ülkede monarşiye desteğin ciddi şekilde azaldığını ve heykelin kamuya hiçbir faydasının olmadığına dikkati çekti.

İngiltere'nin yoksullukla mücadele ettiğini, NHS ve okulların fon eksikliğinden muzdarip olduğunu savunan Smith, "Ancak, Kraliyet ailesi sürekli vergi mükelleflerinden daha fazla para talep ediyor, Britanya halkını küçümsüyor. Artık aynı şekilde karşılık verme ve monarşiyi kaldırma zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Heykel Maliyeti Monarşi Karşıtlarını Kızdırdı - Son Dakika

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