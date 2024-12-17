HGS\'ye Yönelik Siber Saldırı İddiaları: 1 Kişi Tutuklandı

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JANDARMA Genel Komutanlığı, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik siber saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'inin tutuklandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliğinde, Denizli ve Mersin il jandarma komutanlıklarınca HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak dijital suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.