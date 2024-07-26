Hibrit araçlara ÖTV indirimi yürürlüğe girdi

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(ANKARA) - Şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara yüzde 30 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la şarj edilebilir hibrit otomobillerle ilgili ÖTV indirimi düzenlemesi yapıldı.

Buna göre, düzenlemeden sadece araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlar yararlanabilecek.

Motor silindir hacmine göre ÖTV oranları şöyle olacak:

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar: yüzde 30 ÖTV.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşan araçlar: yüzde 60 ÖTV.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar: yüzde 70 ÖTV.