Hicaz Fasıl Gecesi Konseri Düzenlendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde "Hicaz Fasıl Gecesi" konseri yapıldı.
Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, Akşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı iş birliğiyle, Kültür Merkezi'nde Hicaz Fasıl Gecesi, konseri gerçekleştirildi.
Konserde, sanatçılar, eserleri seslendirdi.
Daha sonra sanatçılara ve emekli öğretmenlere, plaket verildi.
Konser etkinliğine, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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