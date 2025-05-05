Hicran Tümer'in Kınnapla Örülen Hikayeler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hicran Tümer'in Kınnapla Örülen Hikayeler Sergisi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatçı Hicran Tümer'in kişisel sergisi 'Kınnapla Örülen Hikayeler', geleneksel kınnap ipini çağdaş sanatla buluşturarak sanatseverlerle buluştu. Sergi, zengin sembolik anlatımlarla dolu eserleriyle dikkat çekiyor.

05.05.2025 14:13
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Hicran Tümer'in ilk kişisel sergisi "Kınnapla Örülen Hikayeler", sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Hicran Tümer'in geleneksel bir malzeme kınnap ipini çağdaş sanatla buluşturan "Kınnapla Örülen Hikayeler sergisi", Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açılan sergi, izleyicilerin beğenisini topladı. Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Doğal malzeme olan kınnapla tanıştık ve bu ürünler ortaya çıktı"

Sergi açılışında konuşan sanatçı Hicran Tümer, sanata küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirterek, "Venedik masklarına ilgi duyuyordum. Sanatla bu masklara nasıl bir yorum katabilirim diye düşünürken, doğal malzeme olan kınnapla tanıştık ve bu ürünler ortaya çıktı" dedi.

"Çok gururluyum"

Başkan Danışmanı Büyükerşen ise sanatçı Tümer'i tebrik ederek, "Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesini kurarken, Eskişehir bir turizm şehri olurken bu kadar sanatın da sevileceğini ve sanatçıları teşvik edeceğini düşünmemiştim. Bu sebeple çok gururluyum" diye konuştu.

Emekle örülmüş maskeler arasında Medusa'dan Dionysos'a, Anadolu'nun efe figüründen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kadar geniş bir sembolik yelpaze yer alıyor. Tarih ve kültürle iç içe geçmiş bir anlatı sunan sergi, 16 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hicran Tümer'in Kınnapla Örülen Hikayeler Sergisi Açıldı - Son Dakika

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