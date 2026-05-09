Hıdırellez Bahar Şenlikleri Valandova'da Başladı

09.05.2026 18:19
33. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Valandova'da kutlanmaya başlandı. UNESCO Listesi'nde.

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 33. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen törenle İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Valandova Belediye Başkanı Gjoko Kamçev, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri ve siyasiler, Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri temsilcileri, Türkiye'den farklı kuruluş temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin, Kuzey Makedonya Türk toplumunun geleneklerinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına, kültürel değerler ile örf ve adetlerinin korunmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Hıdırellez Bahar Kutlamalarının, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın ortak girişimi ve çabaları sonucunda 2017 yılında UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine alındığını anımsatan Ulusoy, "Aynı coğrafyayı ve tarihi paylaşan, kültürleri iç içe geçmiş bulunan Türkiye'yle Kuzey Makedonya bu topraklarda yaşayan farklı etnik topluluklar arasındaki müstesna ilişkilerin bir tezahürü, her yıl baharın gelişini kol kola kutlamaktadır." diye konuştu.

Ulusoy, Türkiye olarak kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla hem Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu hem de diğer kardeş toplulukları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, müşavirlikler ve ilgili diğer kurum ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla her alanda desteklediklerini vurguladı.

Kamçev de konuşmasına Türkçe başlayarak, "Merhaba Çalıklı. Hıdırellez kutlu olsun, burada bulunmaktan mutluyum. Teşekkürler." dedi.

Valandova olarak böyle bir şenliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kamçev, "Bu, Çalıklı'da, belediyemizde onlarca yıldır beslenen kültür, gelenek ve değerlerin sadece belediyemiz için değil, tüm bölge ve Türkiye Cumhuriyeti için özel bir anlam taşıdığının bir teyididir. Çalıklı bugün yeniden müzik, folklor ve dostluğun merkezi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Şenol Tahir de şenliğin Hıdırellez adetlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen bahar şenlikleri olarak başladığını anımsatarak, "Festivalimiz, Balkanlar ile Avrasya'yı bir araya getirmeye ve kültür köprüsü olmaya devam etmektedir." dedi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim ise Hıdırellez Şenliklerinin önemine değinerek, "Bu nedenle Hıdırellez gibi festivaller sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kardeşliğimizi pekiştiren, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren ve milletimizin ortak değerlerini yaşatan önemli bir kültürel buluşmadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, KKTC, Moldova ve Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı şenlikte, yağlı güreşler ilgiyle izlendi.

Şenliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket dağıtılan program kapsamında, köy okulunda kurulan sergi gezildi.

Kuzey Makedonya ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlıklarının himayelerinde düzenlenen TİKA ve Halkbank Üsküp'ün yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun desteklediği şenlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

