Hıdırellez Geleneği Antalya'da Kutlandı - Son Dakika
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Hıdırellez Geleneği Antalya'da Kutlandı

Antalya'da düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde yüzlerce kişi, dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Teknelerle gerçekleştirilen geleneksel etkinliğe katılanlar, umut ve yenilenmenin sembolü Hıdırellez geleneğini coşkuyla kutladı.

06.05.2025 17:43
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Dilekler Akdeniz'in maviliklerine uğurlandı

Sabahın ilk ışıklarında teknelere binen yüzlerce kent sakini, dileklerini mavi sulara bıraktı

ANTALYA - Antalya'da baharın müjdecisi Hıdırellez, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği özel etkinlikle karşılandı. Kaleiçi Yat Limanı'ndan sabahın ilk ışıklarıyla teknelere binen yüzlerce kent sakini, dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Antalyalılara eşlik etti.

Belediyenin geleneksel hale gelen Hıdırellez etkinliği için vatandaşlar gün doğmadan Kaleiçi Yat Limanı'nda buluştu. Bu yıl dört tekneyle gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 600 kişi katıldı. Dilekler, Hıdırellez geleneğine uygun şekilde gece gül ağacının dibine gömüldü. Sabahın erken saatlerinde yeniden çıkarılan dilekler, teknelere binilerek denize götürüldü.

Saat 05.30'da limandan hareket eden teknelerde katılımcılara simit ve çay ikram edildi. Kaleiçi'nin tarihi dokusu ve Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde dilekler, güneşin doğuşuyla birlikte serin sulara bırakıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hıdırellez'in birlik, umut ve yenilenmenin sembolü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün baharın habercisi Hıdırellez. Yıllardır süren bir gelenek. Bir Hıdırellez sabahında daha komşularımızla birlikteyiz. İnsanlarımız, kendileri, sevdikleri ve ülkeleri için en içten dileklerini Akdeniz'le buluşturuyor. Tüm dileklerin kabul olmasını; ülkemizde barışın, huzurun, refahın ve dayanışmanın artmasını temenni ediyorum."

Etkinliğe ikinci kez katılan Ayşegül Ermiş, "Allah'tan herkes için sağlık, afiyet ve huzur diledik" dedi. Katılımcılardan Hanife Altıkardeşler Perçin ise, sağlık ve huzur başta olmak üzere kişisel dileklerde bulunduğunu belirtti. Etkinliği farklı ve özel bulduğunu dile getiren Perçin, "Başka şehirlerde yaşayan arkadaşlarım bu etkinliği duyunca çok ilginç buluyorlar. Denizin olması bizim için büyük bir şans" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hıdırellez Geleneği Antalya'da Kutlandı - Son Dakika

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