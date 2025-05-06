Hıdırellez Şenliği Havza'da Kutlandı - Son Dakika
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Hıdırellez Şenliği Havza'da Kutlandı

Hıdırellez Şenliği Havza\'da Kutlandı

Havza Kaymakamı Ayvat, Fen Lisesi'nde Hıdırellez'i kutladı, yarışmalar ve belgeler verildi.

06.05.2025 17:35
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Fen Lisesi öğrencileri ile Hıdırellez'i kutladı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Fen Lisesi ve Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (Havza PROGEL) işbirliği ile Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlik kız ve erkek koşu yarışı ile başladı. Daha sonra ise öğrenciler dart ve hakemliğini Dünya Şampiyonu Şaziye Demir'in yaptığı bilek güreşi stantlarında kendilerini denediler.

Şenliğe katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu geleneklerimizin genç nesillere aktarılması önemli bir konu. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise öğrencilerin Hıdırellez Bayramını kutlayarak şenliğe destek verenlere teşekkür etti.

Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen de Havza PROGEL olarak gençlere önem verdiklerini ve gençlere yönelik programlara ağırlık verileceğini belirterek, "Gençlerimiz ile bir geleneği paylaşmak ve yaşatmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Kaymakamı Ayvat tarafından okulun sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Koşuda dereceye giren öğrencilere ise madalyaları Kaymakam Ayvat, Milli Eğitim Müdürü Ertuğ ve Okul Müdürü Bekir Kaya tarafından verildi.

Programın son bölümünde ise öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve öğrenciler halay çektiler.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hıdırellez Şenliği Havza'da Kutlandı - Son Dakika

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