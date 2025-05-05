Hıdırellez Şenliği'nde Bahar Coşkusu

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Hıdırellez Şenliği" baharın gelişini kutlayan binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Dilekler tutacağız, ateşlerin üzerinden atlayacağız ve dileyeceğiz ki bu yaptıklarımızla karanlıklar geride kalsın, umutlarımız yeniden yeşersin. Bu ülkeye ve Tekirdağ'ımıza huzur, bereket, barış ve kardeşlik gelsin" dedi.

Şarköy'e bağlı Gaziköy Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi, Trakya ve Türk Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Sahil Gaziköy Üzüm Alım Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel ritüeller, kültürel gösteriler yer aldı.

Programa Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik alanında dilek ağaçları kuruldu, Hıdırellez ateşi yakıldı, hatıra panoları hazırlandı ve çocuklar için çeşitli atölyelerle birlikte hediye çekilişleri gerçekleştirildi. Üretici stantlarındaki doğal ürünler, etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü. Müzikseverler ise Salih Demirci, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Orçun Şafak, Ritim Şarköy ve yerel grupların sahne performansıyla baharın gelişini kutladı. Şarköy Anneleri Halk Oyunları Grubu'nun gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

"Umutlarımız yeniden yeşersin"

Yüceer, Hıdırellez'in yalnızca bir bahar kutlaması değil, aynı zamanda kardeşlik, barış ve kültürel birlikteliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün buradayız, bir aradayız. Baharın müjdecisi, dostluğun ve umudun simgesi Hıdırellez'i hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Hıdırellez elbette Anadolu'dan Balkanlara kadar birçok ülkede kutlanır ama en çok Tekirdağ'a yakışır. Bugün inanışlara göre Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gündeyiz. Dilekler tutacağız, ateşlerin üzerinden atlayacağız ve dileyeceğiz ki bu yaptıklarımızla karanlıklar geride kalsın, umutlarımız yeniden yeşersin. Bu ülkeye ve Tekirdağ'ımıza huzur, bereket, barış ve kardeşlik gelsin" dedi.

"Menfur saldırıyı hep birlikte kınıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı da kınayan Yüceer, "Maalesef İstanbul'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e karşı yapılan menfur saldırıyı hep birlikte kınıyoruz. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe, şiddetsizliğe ve ötekisizliğe ihtiyacı var. Biz bu kadim geleneklerle, ortak değerlerle bir arada kalmayı başarmış bir halkız" diye konuştu.

"Dayanışma kültürünü büyütmeye, yaşatmaya devam edeceğiz"

Tekirdağ'ın geleceğine ilişkin vizyonunu, "Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla herkesin kendini değerli hissettiği bir şehir" olarak tanımlayan Yüceer, "Görevimiz sadece yollar yapmak, altyapı kurmak değildir. Gönüller arasında köprüler kurmak da bizim vazifemizdir. Hıdırellez gibi gelenekler, bu köprülerin en kıymetlisidir. Bu dayanışma kültürünü büyütmeye, yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şarköy'ün sadece doğal güzellikleriyle değil, insan zenginliğiyle de değerli olduğunu belirten Yüceer, "Bugün bu kalabalıkla birlikteysek, işte bu güzelliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Derneklerimize, vatandaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmasını birlik ve barış temennileriyle tamamlayan Yüceer, yaktıkları Hıdırellez ateşinin tüm karanlıkları aydınlatmasını ve her eve huzur, sağlık, bereket getirmesini diledi.