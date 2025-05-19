Hijyen Köşesi ile Müşteri Memnuniyeti - Son Dakika
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Hijyen Köşesi ile Müşteri Memnuniyeti

Sivas'ta taksici Mehmet Kara, hijyen köşesiyle yolcu konforunu artırarak müşteri potansiyelini büyüttü.

19.05.2025 14:22
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Taksisine hijyen köşesi kurdu, müşteri memnuniyeti katlandı

SİVAS - Sivas'ta hizmette sınır tanımayan taksici Mehmet Kara, aracına yerleştirdiği kolonya, yara bandı, meyve suyu, maske ve ıslak mendil gibi malzemelerle hem hijyen hem konfor sağlıyor. Kara'nın bu uygulaması, yolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken müşteri potansiyelini de artırdı.

Sivas'ta uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Kara, Covid-19 salgını döneminde araçlarda zorunlu hale getirilen hijyen uygulamalarını kalıcı hale getirdi. Pandemi döneminde başlayan bu hassasiyet, zamanla Kara'nın bir hizmet anlayışına dönüştü. Taksi aracında küçük bir hijyen köşesi oluşturan Kara, içerisine maske, kolonya, peçete, ıslak mendil, yara bandı, su ve meyve suyu gibi temel ihtiyaçları koydu. Yolcuların acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği bu malzemeler, ücretsiz olarak sunduğunu belirten Kara, bu hizmeti tamamen gönüllü olarak yaptığını ve müşterilerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade etti. Hem sağlık hem de konfor açısından düşündüğü bu uygulamanın büyük ilgi gördüğünü anlatan Kara, taksisine binen birçok yolcunun ilk etapta hayret ettiğini, daha sonra ise memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyledi. Kara'nın bu girişimi, yalnızca müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara verilen değeri de hissettiriyor. Yolcular, bu duyarlı davranışı nedeniyle Kara'ya teşekkür ederken, bazı yolcular ise başka şehirlerde dahi böyle bir hizmete rastlamadıklarını söylüyor.

"Covid-19 süreci bittikten sonra 'Neden bu düzeni ve hijyeni devam ettirmeyeyim?' diye düşündüm"

Hijyen düzenini gönüllü olarak başlattığını söyleyen Mehmet Kara, "Burada çalışırken Dünya'da ve Türkiye'de Covid-19 hastalığı ortaya çıktı. O yıllarda takside dezenfektan bulundurma kuralı geldi. Covid-19 süreci bittikten sonra, neden bu düzeni ve hijyeni devam ettirmeyeyim diye düşündüm. Kurduğum düzen ile daha iyi bir hizmet verebileceğimi düşündüm. Bu uygulama ile müşterilerime, kaliteli ve güvenli bir hizmet vermeyi amaçladım. Onlara verdiğimiz değeri göstermek istedim. Yaptığım hizmet için ekstra bir ücret almıyorum. Taksimetre ücreti ne kadar tutarsa üstüne ekleme yapmıyorum. Kendi cebimden koyuyorum. Binen müşteri o eşyalardan kullandığında söylediği dua, bizim için her şeyden üstün oluyor" şeklinde konuştu.

"Binen hayret ediyor, tekrar bizimle iletişime geçiyor"

Kurduğu hijyen düzeneğinden sonra müşteri potansiyelinde ciddi bir atış yaşandığını söyleyen Kara, "Aracımıza binen yolcular ilk olarak hayret ediyor. Bu hizmeti Ankara, İstanbul gibi illerde dahi görmediklerini ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Hazırladığım düzen organizasyonu içinde yara bandı, maske, kolonya, ıslak mendil, meyve suyu gibi şeyler bulunuyor. Müşteri, böyle bir hizmet ile karşılaşınca bir dahaki sefer tekrar benimle iletişim kuruyor. Müşteri potansiyeli 10 ise 15, 20 ise 30 oldu" dedi.

"Kendimi ayrıcalıklı ve özel hissettim"

Uygulamadan oldukça memnun kaldığını ifade eden Müşteri Şevval Sezgin, "Bu zamana kadar birçok taksiye bindim ama ilk defa böyle bir düzen ile karşılaştım. Taksiciyi tebrik ederim. Anlık olarak susayabilir veya şekerin düşebiliyor. Meyve suyu, su gibi birçok acil temel ihtiyaç açısından güzel bir düzenleme olmuş. Örneğin Peçete var; Nezle idim, kullandım. Aynı zamanda yara bandı da var. Bazen farkında olmadan çok fazla bölgeye temas edebiliyoruz ve vücudumuzu kesebiliyoruz. Kolonya olması dezenfektan açısından güzel bir avantaj sağlıyor. Bu uygulamanın, toplu taşıma ve özel taksilerin hepsinde uygulamaya konması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir düzen ile karşılaşmak, konforlu hissettirdi. İlk başta tereddüt edip sorduğumda sürücü, istediğim şekilde hepsini taksi ücretine dahil olmadan kullanabileceğimi söyledi. Bu düzen kendimi, ayrıcalıklı ve özel hissettirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Kara, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Sivas, Son Dakika

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