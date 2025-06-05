Hikaye İstanbul'da Geçiyor: Film Seçkisi

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi kapsamında hazırladığı film seçkisini izleyiciyle buluşturuyor.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği sergi kapsamında hazırlanan, Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış film seçkisinin gösterimi, bu ay 3 filmle devam ediyor.

Programda, yönetmenliğini Didier Roten ve François Vivier'in üstlendiği "Le Mystere des Desenchantees", Alain Robbe-Grillet'in yönetmenliğini yaptığı "L'Immortelle" ve Josef von Baky'nin yönettiği 1943 yapımı "Münchhausen" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Sergi sonuna kadar devam edecek ücretsiz film gösterimlerinin detayları "mesher.org" adresinden öğrenilebilir.