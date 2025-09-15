Hikmet Çetin'den CHP Kurultayı Analizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hikmet Çetin'den CHP Kurultayı Analizi

15.09.2025 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin kurultayıyla ilgili mahkeme kararını öngördü.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin, "Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkanımız bu konuda çok çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davaya ilişkin T24'te Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkanımız bu konuda çok çalışıyor."

"Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde vazgeçeceğini tahmin etmiyorum"

Çetin, kendisine yöneltilen, "Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğine geri dönüş senaryosu sahneye konuldu. 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için oy veren 900 delegeye ve tabanın öfkesine rağmen rahat rahat kafasına göre yönetebilir mi partiyi" sorusunu "Yönetemez. Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Özgür Özel bu direnişten de Türkiye'nin her yanını gezerek yapılanları halka anlatmaktan da vazgeçmeyecek. Her Çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde olmaya devam edecek" diye yanıtladı.

Çetin, "Bir yandan da tam Erdoğan ve Bahçeli'nin istediği gibi Ankara merkezli siyaset yapması muhtemel bir Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak bir yanda. Bu dağınıklık görüntüsü CHP'ye oy kaybettirmez mi" sorusuna ise "Özgür Bey'in cesaretinin ve çabasının halk nezdinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani onun izleyeceği yol fiili durumun üzerini örter ve hakiki bir bölünmenin önüne geçer" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanı'nın Ekrem'i kesinlikle bırakmayacağını tahmin ediyorum"

Hikmet Çetin, "Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum, CHP-MHP koalisyonu çok başarılı olur, Bahçeli'ye de ima ettim. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hala içeride. Cumhurbaşkanı'nın Ekrem'i kesinlikle bırakmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Hikmet Çetin, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Mahkeme, Eğitim, Güncel, Ankara, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hikmet Çetin'den CHP Kurultayı Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:02:55. #7.11#
SON DAKİKA: Hikmet Çetin'den CHP Kurultayı Analizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.