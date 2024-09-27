Hikmet Eraslan\'ın Koleksiyonu Adıyaman\'da Sergileniyor

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(ADIYAMAN) - Sanatsever iş insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait tablolar, Adıyaman'da sergilenecek. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin destekleriyle sergiyi düzenleyeceklerini belirten Hikmet Eraslan, "Yaşanan üzücü olayların ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor" dedi.

6 Şubat Depremleri'nin ardından yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiği Adıyaman, bu kez İtalyan ressamların eserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların eserlerini Adıyaman'a taşıyor.

Hikmet Eraslan, sergiye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Adıyaman'a olan desteğimiz devam edecek. Yaşanan üzücü olayların ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Dosso Dossi Holding olarak birçok sanatsal faaliyeti sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır'dan sonra Adıyaman'da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin, bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğine inanıyorum. Toplumların gelişimi için sanatın önemine inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'a ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Adıyaman'ın tanıtımı için klip çekilecek

Eraslan, Adıyaman'ın turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla bölgenin tarihi güzelliklerini anlatan bir klip çekeceklerini de açıkladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı başta olmak üzere pek çok tarihi bölgede çekilecek klip, büyük bir kampanya ile hem yurt içinde hem de yurt dışında gösterime girecek. Eraslan, "Adıyaman, muhteşem bir doğa ve kültür mirasına sahip. Bu eşsiz güzellikleri tanıtmak için özel bir klip hazırlayacağız. Sosyal medya ve diğer mecralarda geniş bir kitleye ulaşacak olan bu proje, Adıyaman'ın turizm ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Sergide yer alan 30 eser, 12 Ekim'den itibaren Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenecek. Adıyaman Valiliği ve Başkan Tutdere'nin desteğiyle gerçekleşecek sergi, 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.