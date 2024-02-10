Hillary Clinton, Columbia Üniversitesinde Filistin Protestolarıyla Karşılaştı

NEW Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Columbia Üniversitesinin düzenlediği panelde, Gazze'de ateşkes ve Filistin'e özgürlük isteyen göstericiler tarafından protesto edildi.
Kampüsü New York'ta bulunan Columbia Üniversitesinde, Global Politikalar Enstitüsünün paneline katılan Clinton, kürsüye çıkar çıkmaz "Özgür Filistin" sloganlarıyla susturuldu.
Kadın siyasetçinin "savaş suçlularına verdiği destek nedeniyle" bir üniversite ortamında konuşmaya hakkı olmadığını savunan aktivist öğrenci grubu, Clinton'ın konuşmasını belli aralıklarla engelledi.
Bir diğer gösterici de Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme atfen, Yemen, Libya, Irak, Suriye ve ABD halkları adına Clinton'ı protesto ettiğini belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir okul yetkilisinin, protestoya katılanları, okul kurallarına aykırı hareket etmekle suçlayarak "Sizden ayrılmanızı istiyorum, delegeler şimdi size binanın dışına kadar eşlik edecek." dediği duyuldu.
İlk protestonun ardından konuşmaya tekrar başlayan Clinton'ın sözleri, bu sefer de "savaş suçlusu" sloganlarıyla kesildi.
"Çatışmaya Bağlı Cinsel Şiddetin Önlenmesi ve Ele Alınması" başlıklı panele davetli olan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in konuşması da "Özgür Filistin" sloganlarıyla kesildi.
Panele bir süre ara verilirken, protestocu öğrenciler okul güvenliği tarafından salondan çıkarıldı.
Hillary Clinton, daha önce de Columbia Üniversitesinde katıldığı bir konferansta, 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara Hamas tarafından "cinsel saldırı yapıldığını" iddia etmesi üzerine protesto edilmişti.
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