Hillary Clinton, Epstein Soruşturmasında İfade Verdi

26.02.2026 20:01
Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein soruşturmasında Kongre'ye ifade vermeye başladı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York'ta gerçekleşen kapalı oturumda ifade vermeye başladı.

Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi ve eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın, New York'taki bir gösteri merkezinde Kongre üyelerine ifade vermeye başladığını belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen oturumda Clinton, Epstein dosyalarında kendisi ve eşi Bill Clinton hakkında ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlıyor.

Söz konusu oturumun yapıldığı New York'un Chappaqua bölgesinde bulunan gösteri sanatları merkezinin önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan komite başkanı Cumhuriyetçi James Comer, oturumun Amerikan halkı için önemine işaret etti.

Comer, bugün Hillary Clinton'ın, yarın ise Bill Clinton'ın ifade vereceğini ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayacağını belirtti.

Clinton'dan "Epstein'in suç eylemleri hakkında bilgim yoktu" savunması

Öte yandan Clinton oturumun başladığı sırada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, oturumda yaptığı açılış konuşmasının metnini paylaştı.

Clinton, 4 sayfalık açıklamasında, "Onların suç faaliyetlerinden hiç haberim yoktu. Bay Epstein ile de hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Epstein ile kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in suç eylemleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını kaydeden Clinton, söz konusu oturumu basına kapalı şekilde gerçekleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyelerine de tepkisini ortaya koydu.

Trump yönetiminin bu soruşturmada korunduğunu savunan Clinton, kendisi ile eşi Bill Clinton'ın bu şekilde ifadeye zorlanmasının adil olmadığını savundu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Hillary Clinton, Politika, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

