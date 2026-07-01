Hilvan'da 14 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Atatürk Barajı Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kırsal Kavalık Mahallesi'nde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Murat Yavuz (14), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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