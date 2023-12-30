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Hilvan'da 5 şüpheli motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı - Son Dakika
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Hilvan'da 5 şüpheli motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, şase numaraları silinen 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha araştırması ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla birlikte çalınan motosikletlerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hilvan\'da 5 şüpheli motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı
30.12.2023 - 10:12,
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hilvan yediemin otoparkından şase numarası silinen 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saha araştırması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler çalınan motosikletlerle yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hilvan'da 5 şüpheli motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı - Son Dakika
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