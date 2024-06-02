Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına takılan iş makinesi faciası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına takılan iş makinesi faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa\'da yüksek gerilim hattına takılan iş makinesi faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarlada mercimek hasadı yapılan iş makinesinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu Ozan Baytuğ ve ağabeyi Fatih Baytuğ hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor. Cenazeler yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

02.06.2024 16:03
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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde tarlada mercimek hasadı yapılan iş makinesinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu hayatını kaybeden Ozan Baytuğ (26) ile ağabeyi Fatih Baytuğ (29) toprağa verildi. Aynı olayda ağır yaralanan 3 kişinin ise tedavisi hastanede devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada mercimek hasadı yapılan iş makinesi, 245 bin voltluk yüksek gerilim hattına takıldı. Bu sırada iş makinesine dokunan Şehriban Sibak, Bergüzar Baytuğ, Sefer Baytuğ, Fatih Baytuğ ve Ozan Baytuğ, akıma kapılarak yaralandı. Akıma kapılan işçileri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ozan Baytuğ ve ağabeyi Fatih Baytuğ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Şehriban Sibak, Bergüzar Baytuğ ve Sefer Baytuğ ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi ek hizmet binasına sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kiraladıkları tarlada mercimek sürümü yaptıkları belirlenen Fatih Baytuğ ile Ozan Baytuğ'un cenazeleri adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Hilvan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına takılan iş makinesi faciası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına takılan iş makinesi faciası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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