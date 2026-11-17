Adını İsrail askerlerince 6 yaşında öldürülen Filistinli kız çocuğundan alan Hind Receb Vakfı, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'deki savaş suçları ve soykırımdaki sorumluluğu nedeniyle ABD'de yargılanması talebinde bulundu.

Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Hind Receb Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın 18 Kasım Çarşamba günü İsrail yanlısı sivil toplum kuruluşu Miriam Enstitüsünün New York'ta düzenleyeceği yıllık zirvenin açılışına katılmayı planladığına dikkati çekildi.

Gallant'ın Ekim 2023-Kasım 2024 döneminde İsrail Savunma Bakanlığı görevini yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, bu süreçte Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarda işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gallant'ın görevde bulunduğu dönemde Gazze'de 43 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 1,9 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği, hastane ve okullar da dahil yerleşim alanlarının büyük bölümünün yıkıldığı hatırlatıldı.

Lübnan'da ise aynı dönemde İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırılarda sağlık tesisleri ile ambulansların hedef alındığı ve binlerce sivilin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gallant'ın Ekim 2023'te Gazze'ye kapsamlı abluka uygulanması ve bölgenin elektrik, su, gıda ile yakıt tedarikinin kesilmesine ilişkin beyanlarının "soykırıma teşvik" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ABD yasaları yurt dışında işlenen suçlarda da yargılamaya imkan tanıyor

Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlendiği belirtilen savaş suçları ve soykırım nedeniyle ABD Adalet Bakanlığına başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, ABD'nin savaş suçları ve soykırıma ilişkin yasalarının, suçlanan kişilerin ABD topraklarında bulunmaları halinde söz konusu suçlar yurt dışında işlenmiş olsa dahi yargılanmalarına imkan tanıdığına işaret edildi.

Açıklamada, Gallant'ın askeri operasyonlara doğrudan katılmamış olsa bile suç teşkil eden eylemleri emretmesi veya bunların uygulanmasını kolaylaştırması nedeniyle cezai sorumluluk taşıdığı ve resmi dokunulmazlıktan yararlanamayacağı savunuldu.

ABD Adalet Bakanlığının savaş suçları ve soykırımla suçlanan İsrailli yetkililer hakkında işlem yapmamakla eleştirildiği açıklamada, Washington yönetiminin gerekli hukuki araçlara sahip olduğu ancak harekete geçmek için siyasi irade göstermediği belirtildi.

UCM, Gallant ve Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 21 Kasım 2024'te Gallant ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardığı hatırlatıldı.

ABD desteğiyle Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen İsrail saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin BM verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.