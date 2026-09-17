Hindistan, BRICS liderlerinin hastalandığı iddialarını \'sahte\' diye niteledi

(ANKARA) - Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılan bazı dünya liderlerinin zirvenin ardından hastalandığı yönünde sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı doğrulama birimi bugün yaptığı açıklamada, BRICS Zirvesi'ne katılan birden fazla liderin zirvenin ardından hastalandığını öne süren sosyal medya paylaşımlarını "sahte" olarak nitelendirdi. Birim, "Sahte haber alarmı. Sosyal medya platformlarındaki bu tür kötü niyetli paylaşımlara karşı uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklama, zirveye katılan liderlerin sağlık durumlarına ilişkin çeşitli iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından geldi.

RAMAPHOSA'NIN RAHATSIZLIĞI DOĞRULANDI

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı, BRICS Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın rahatsızlandığını doğruladı. Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, sağlık sorunları nedeniyle şu anda kamuya açık programlarından izinlidir" denildi. Hindistan'daki BRICS Zirvesi'nden dönen Ramaphosa'ya sağlık ekibi tarafından "dinlenmesi" tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Ramaphosa'nın mümkün olan programlarda kendisini ilgili bakanların temsil etmesini istediği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı, Ramaphosa'nın rahatsızlığın ne olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de sağlık sorunu yaşadığı ve bu nedenle zirveden erken ayrıldığı yönünde iddialar yayıldı. Ancak Çin makamları Şi'nin sağlık sorunu yaşadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Şi, 13 Eylül sabahı BRICS Zirvesi'nin ikinci oturumuna katılarak konuşma yaptı ve daha sonra zirve programını tamamlayarak Yeni Delhi'den ayrıldı. Bakanlık, Şi'nin aynı günün akşamında beraberindeki heyetle Pekin'e döndüğünü açıkladı. Bakanlığın açıklamasında Şi'nin ziyaretini "başarıyla tamamladığı" belirtilirken, sağlık sorunu veya programını erken sonlandırdığına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.