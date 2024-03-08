Hindistan Büyükelçiliği\'nde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapılan etkinliğin açılış konuşmasını, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey yaptı.
UNICEF Sosyal Davranış Değişikliği Uzmanı Arupa Shukla, araştırmacı antropolog Dr. Madhuri Karak, Dünya Bankası Güney Asya Bölgesi Kıdemli Sosyal Kalkınma Uzmanı Dr. Ferdous Jahan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nden Prof. Dr. Sreeparna Banerjee, tümör biyolojisi ve immünoloji alanında akademisyen ve bilim insanı Dr. Mubaida Parveen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.
Dubey, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak "Bugün bu küçük toplantıda farklı alanlardan kadınların temsil edildiğini görüyoruz. Hepinize bu küçük programın bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyorum." dedi.
Kadınların birbirine destek olması gerektiğine değinen Dubey, "Dolayısıyla bizim rolümüz, bir anlamda, diğer kadınlara seçmek istedikleri herhangi bir alanın parçası olmaları için ilham vermek, bir rol model olmak." ifadesini kullandı.
Farklı alanlardan kadınların bulunduğu etkinliğe atıfta bulunan Shukla da "Çeşitliliği ayrımcılık için değil, güçlendirme için bir kanal haline getirmeliyiz." diye konuştu.
Shukla, kadınların yetenekleri, becerileri ve nitelikleri konusunda eşit muamele görmelerine olanak tanıyan ve onlara başarılı insanlar olarak yetişme fırsatı veren kapsayıcı bir topluma ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Karak da özellikle kırsal alanlarda kadınların daha fazla fırsat eşitsizliğine uğradığına işaret etti.
Jahan, kendi hayat hikayesini paylaşarak, ailesindeki kişilerden daha koyu renk tene sahip olduğu için çocukluğunda ve gençliğinde ayrımcılık yaşadığını anlattı.
Kadınların, fırsat verildiği takdirde istediği her şeyi başarabileceğine dikkati çeken Jahan, herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı.
Banerjee ise dünyada hala fırsat eşitliği konusunda yapılması gereken bir çok çalışma olduğuna işaret ederek "Hepimiz harika kadınlarız ve birbirimizi desteklememiz gerekiyor." dedi.
Parveen de "Bugün tüm dünyada kadınların yılmaz ruhunu kutluyor, başarılarını, fedakarlıklarını ve topluma katkılarını takdir ediyoruz." diye konuştu.
Etkinlik, konuşmaların ardından kokteyl ile devam etti.
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