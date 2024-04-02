Hindistan, Çin'in Arunaçal Pradeş'teki yer isimlerini değiştirmesine tepki gösterdi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in, Arunaçal Pradeş eyaletinde bazı yerleşimlerin isimlerini değiştirmesine tepki göstererek, "uydurulan isimlerin" söz konusu yerlerin Hindistan'ın parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in, Arunaçal Pradeş eyaletindeki bazı yerleşim yerlerini ve yer şekillerini yeniden adlandırmaya yönelik "anlamsız girişimlerine" devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Çin'in, Arunaçal Pradeş'te isimleri değiştirmesine tepki gösterilerek, "uydurulan adların" söz konusu yerlerin Hindistan'ın parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği kaydedildi.
Bu tür girişimlerin kesin şekilde reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada, Arunaçal Pradeş'in Hindistan'ın bütün ve vazgeçilmez parçası olarak kalacağı vurgulandı.
Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığından 31 Mart'ta yapılan açıklamada, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı olduğunu savunduğu Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki bazı yerleşimlerin ve yer şekilleri isimlerinin "standartlaştırma" amacıyla değiştirildiği bildirilmişti.
Açıklamada, Çin'in "Zangnan" (Güney Tibet) olarak adlandırdığı bölgedeki 11 yerleşim, 12 dağ, 4 nehir, bir göl, bir dağ geçidi ve bir düzlüğün, resmi dil olan Mandarin Çincesi ve Tibetçe sözcüklerle yeniden adlandırdığı belirtilmişti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ay başında tünel açılışı için bölgeyi ziyaret etmesi, Çin tarafından protesto edilmişti.
Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı
Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.
Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Çin askerleri ile çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.
İki ülke sınır anlaşmazlığının çözümü için diplomatik görüşmelerin yanı sıra sınırdaki gerginliklerin önlenmesi için kolordu komutanları düzeyinde askeri görüşmeler yürütüyor.
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