Hindistan'da 5 yavru orangutan yasa dışı kaçakçılık şüphesiyle bulundu
Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Balasore bölgesinde devriye gezen yetkililer, doğal yaşam alanlarından binlerce kilometre uzakta 5 yavru orangutan buldu. Hayvanların yasa dışı ticaretle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı ve yavrular sağlık kontrolünden geçirilecek.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde 5 yavru orangutan, doğal yaşam alanlarından kilometrelerce uzaktaki ormanlık alanda bulundu.
Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Balasore bölgesinde ormanlık alanda rutin devriye sırasında yavru orangutanlara rastlandığını açıkladı.
1 yaşından küçük olduğu tahmin edilen 5 yavru orangutanın bölgeye getirildikten sonra terk edilmiş olabileceğini belirten yetkililer, hayvanların sağlık kontrolünden geçirileceğini anlattı.
Yetkililer, orangutanların doğal yaşam alanlarının tropikal yağmur ormanları olduğuna işaret ederek, bölgeye doğal yollarla ulaşmalarının mümkün olmadığını belirtti.
Olayın yasa dışı hayvan kaçakçılığıyla bağlantılı olma ihtimalinin değerlendirildiğini kaydeden yetkililer, henüz bunu doğrulayan kesin kanıt bulunmadığını dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki orangutanlar, yalnızca Güneydoğu Asya'daki Borneo ve Sumatra adalarının tropikal yağmur ormanlarında yaşıyor.
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