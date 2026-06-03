Hindistan'da Alışveriş Refakatçiliği Hizmeti - Son Dakika
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Hindistan'da Alışveriş Refakatçiliği Hizmeti

03.06.2026 12:14
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Yeni Delhi'de 'CarryMen' hizmeti, alışverişte yardıma ihtiyacı olanlara destek sunuyor.

Hindistan'da bir girişimci, alışveriş yapanların poşetlerini taşıma, bebek arabalarını sürme ve pazar yerinde rehberlik etme hizmeti sağlamaya başladı.

BBC'nin haberine göre, "CarryMen" adı verilen hizmet, her biri iki çocuk sahibi anneler Ritu Kandari Srivastava ve Kanishka Malhotra tarafından başkent Yeni Delhi'nin en yoğun alışveriş merkezlerinden Lajpat Nagar pazarında nisan ayında hayata geçirildi.

Yarım saati 79 rupiden (yaklaşık 0,83 dolar), bir saati ise 149 rupiden sunulan alışveriş refakatçiliği hizmeti, özellikle hamile kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklu anneler tarafından tercih ediliyor.

Girişimin kurucularından Srivastava, fikrin bizzat kendi yaşadıkları zorluklardan doğduğunu belirterek, "Geçen yıl çocuklarımızla pazara gittiğimizde, hem alışveriş torbalarını taşımakta hem de bebek arabasını sürmekte çok zorlandık. Yaşlı bir kadının da benzer şekilde çaresizce çabaladığını görünce, insanların parasını ödeyerek yardım alabileceği kurumsal bir hizmet kurmaya karar verdik." dedi.

"Modern hamallık" eleştirisi

Hizmet, kentsel işsizliğin yüksek olduğu Hindistan'da yeni istihdam alanları açtığı gerekçesiyle bazı çevrelerce takdir toplarken sosyal medyada ve akademik çevrelerde ciddi eleştirilere de maruz kaldı.

İşçi hakları savunucuları ve hizmeti eleştirenler, bu iş modelini "ayrıcalıklı sınıfın lüksü" ve güvencesiz hizmet sektöründe çalışan modern "hamallık" sistemi olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Sosyolog ve işçi hakları aktivisti Akriti Bhatia, bu hizmetin ilk bakışta "manikürü bozulmasın diye poşet taşımak istemeyen ultra zenginlere" hitap eden bir algıya yol açtığını belirterek, Hindistan'daki ucuz iş gücü bolluğu ve sendikalaşma eksikliğinin bu tür iş kollarında sömürüyü derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

"Çalışanlarımız güvencesiz değil, maaşlı personel"

Sömürü ve "modern kölelik" iddialarını reddeden şirket ortağı Srivastava ise "Burada kimseye zorla iş yaptırmıyoruz. Çalışanlarımızın tamamı güvencesiz veya parça başı çalışan kişiler değil, tam zamanlı ve maaşlı personelimiz. Amacımız sömürü değil, altyapısı yetersiz ve aşırı kalabalık açık hava pazarlarında hareket etmekte zorlanan kişilere kurumsal destek sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Şirket bünyesinde alışveriş refakatçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Anand Kumar da daha önce kuryelik yaptığını, mevcut işi ile iyi bir gelir elde ettiğini ve toplumda daha fazla saygı gördüğünü dile getirdi.

Kumar, işe başlamadan önce pazar yerleşimi, ilk yardım ve müşteri ilişkileri gibi konularda yoğun eğitim aldıklarını sözlerine ekledi.

Günde ortalama 6 ila 9 rezervasyon talebi alan girişimin, temmuz ayından itibaren Yeni Delhi'nin tarihi Chandni Chowk pazarına ve ardından ülke genelindeki diğer şehirlere yayılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Alışveriş Refakatçiliği Hizmeti - Son Dakika

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