Hindistan\'da Buğday İhracat Yasakları Kaldırıldı

YENİ DELHİ, 25 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan, çiftçi gelirlerini artırmak amacıyla buğday ve buğday ürünleri ihracatına yönelik 4 yıldır yürürlükte olan yasağı kaldırdı.

Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mayıs 2022'de yürürlüğe giren yasağın kaldırıldığı bildirildi. Bu doğrultuda "yasaklı" statüde olan buğday ihracatı, derhal geçerli olmak üzere "serbest" statüye getirildi.

Yasağın kaldırılması önemli bir adım olarak değerlendirilirken federal hükümet, ülkede yeterli buğday stoku bulunduğunu ve bu adımın önümüzdeki yıllarda çiftçileri buğday üretimini artırmaya teşvik edeceğini bildirdi.

Resmi verilere göre Hindistan, 2025-26 hasat sezonunda (Temmuz 2025-Haziran 2026) bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,3 artışla 120,65 milyon ton buğday hasat etti.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hindistan Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanlığı Müsteşarı Sanjeev Chopra, iç piyasadaki buğday fiyatlarının halihazırda düşük seyrettiğini belirtti. Chopra, ihracata izin verilmesinin yerel fiyatları yükselterek çiftçi gelirlerini artıracağını ve önümüzdeki hasat sezonunda verimliliği teşvik edeceğini ifade etti.