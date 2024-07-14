Hindistan'da Chandipura virüsü şüphesiyle 4 çocuk hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde Chandipura virüsü şüphesiyle en az 4 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ise tedavi görüyor.

Ölümler, Gucarat eyaletinin başkenti Gandhinagar kentinin 63 kilometre kuzeydoğusunda Sabarkantha bölgesindeki Himmat Nagar Sivil Hastanesi'nde kaydedildi.

Sabarkantha bölge sağlık şefi Raj Sutariya'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre çocuklardan alınan kan örnekleri, ölümlere Chandipura virüsünün sebep olup olmadığını teyit etmek üzere Pune kentindeki Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderildi.

Sağlık yetkilileri Chandipura virüsünün gribe benzer semptomlarla yüksek ateşe ve beyinde akut iltihaplanmaya yol açtığını söylüyor. Hastalık sivrisinek, kene ve tatarcık gibi vektörlerle taşınıyor.