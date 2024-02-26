Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü, 7 Yaralı

Hindistan\'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü, 7 Yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen büyük çaplı patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Patlama sonucunda fabrikada yangın çıktı. Hindistan'da havai fişek fabrikalarında ve mağazalarında sıklıkla güvenlik standartlarının göz ardı edilmesi nedeniyle patlamalar yaşanmaktadır.

26.02.2024 11:35
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YENİ DELHİ, 26 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Pazar günü bir havai fişek fabrikasında meydana gelen büyük çaplı patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, Uttar Pradeş'in merkezi Lucknow kentinin yaklaşık 169 kilometre güneyindeki Kaushambi bölgesinde bulunan Maheva köyünde meydana geldi.

Polise göre olayda ölen ve yaralanan kişiler, birkaç kilometre öteden duyulan patlamanın meydana geldiği esnada fabrikada çalışan yaklaşık 18 kişi arasında yer alıyordu.

Patlama aynı zamanda fabrikada bir yangına da neden oldu.

Bir polis yetkilisi, "Bugün burada bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada fabrika sahibi dahil olmak üzere 7 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Patlama, kimyasal maddelerin muhafaza edildiği bölmede meydana geldi" dedi.

Hindistan'da fabrika sahiplerinin güvenlik standartlarını çoğunlukla göz ardı etmesinden ötürü havai fişek fabrikalarında ve mağazalarında kaza sonucu patlamalar sıklıkla yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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