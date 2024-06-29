Hindistan'da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda Terminal 1 çatısının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi.

29.06.2024 02:30
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- Hindistan'da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda Terminal 1 çatısının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Başkent sokakları sular altında kalırken, Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'in çatısı araçların üzerine çöktü. En 4 araçta hasar meydana gelirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Rammohan Naidu, yaptığı açıklamada uçuşların yerel saatle 14.00'e kadar durdurulduğunu ifade etti. Bakan Naidu, ülkenin en yoğun havalimanındaki terminalin tamamının boşaltıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kurtarma operasyonunun tamamlandığını aktardı.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre en az 10 uçuş iptal edildi, 40 uçuşta ise gecikme yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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