Hindistan'da ilaç fabrikasında patlama: 17 ölü, 41 yaralı

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Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir ilaç firmasına ait fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

NDTV televizyonunun haberine göre, Anakapalli bölgesinde bulunan "Escientia" isimli özel bir şirkete ait ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 17 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Patlamanın, elektrik aksamında yaşanan bir sorundan kaynaklandığından şüphe ediliyor.