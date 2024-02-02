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Hindistan'da inek kesme olayında suçlu aşırı Hindu milliyetçisi grup üyeleri yakalandı - Son Dakika
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Hindistan'da inek kesme olayında suçlu aşırı Hindu milliyetçisi grup üyeleri yakalandı

Hindistan\'da inek kesme olayında suçlu aşırı Hindu milliyetçisi grup üyeleri yakalandı

Uttar Pradesh eyaletinde polis, inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atmaya çalışan aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın lideri dahil olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis, suçlamaların doğru olduğunu açıkladı ve olay yerinde bulunan bir Müslümanın fotoğrafının komplo olduğunu belirtti. İnek başları, Hindu hacıların kullandığı Kanwar Yolu'nda bulunmuştu.

02.02.2024 20:57
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Hindistan'da inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atan aşırı Hindu milliyetçisi grubun 4 üyesi yakalandı.

???????Indian Express'in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinde polis, olaya dair, azınlıklara yönelik saldırılarıyla bilinen aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın liderinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, söz konusu kişilerin inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atmakla suçlandığını açıkladı.

Başmüfettiş Hemraj Meena ise konuya dair yaptığı açıklamada, olay yerinde Mehmood isimli bir Müslümanın fotoğrafının bulunduğu ancak bunun "komplo" olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

İnek başları, 16 ve 28 Ocak'ta Hindu hacıların Haridwar gibi dini yerlere gitmek için kullandıkları Kanwar Yolu'nda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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