Hindistan'da Kadın Doktora Tecavüz ve Cinayet Protestoları - Son Dakika
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Hindistan'da Kadın Doktora Tecavüz ve Cinayet Protestoları

Hindistan\'da Kadın Doktora Tecavüz ve Cinayet Protestoları

Hindistan'da bir kadın stajyer doktora yapılan tecavüz ve cinayetin ardından başlayan protestolar büyüyor. Binlerce kadın ve doktor, daha güvenli bir çalışma ortamı talebiyle greve başladı. Türk Tabipler Birliği de protestolara destek verdi.

16.08.2024 14:25
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(ANKARA) - Hindistan'da, birden fazla şüpheli erkeğin bir kadın stajyer doktora hastanede tecavüz ederek öldürmesinin ardından başlayan protestoler büyüyor. Ülke genelinde yüz binlerce kadın "Geceyi geri al" sloganıyla protesto gösterileri düzenlerken binlerce doktorun da daha güvenli çalışma ortamı talebiyle greve başladığı belirtiliyor. Batı Bengal'de de doktorlar mum yakarak cinayeti protesto etti. Hindistan Tabipler Birliği, ülke genelinde cumartesi günü 24 saat süreyle grev yapılacağını duyurdu.

Hindistan'ın Kalküta şehrinde geçen hafta R.G. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde birden fazla şüpheli erkek bir stajyer doktoru gece nöbeti sırasında cinsel saldırıya maruz bıraktı ve öldürdü. Cinayet, Hindistan genelinde kadınların geniş çaplı protestolarına yol açtı. Olayla ilgili soruşturma sürerken birden fazla erkek şüpheli olduğu aktarıldı.

Cinsiyetçilik ve kadınlara yönelik şiddetin protesto edildiği eylemlerde, stajyer doktorun gece vardiyası sırasında öldürülmesi nedeniyle kadınların geceleri güvenli bir şekilde ve özgürce hareket edebilme hakkına vurgu yapılarak "geceyi geri al" sloganları atılıyor. Ülke genelinde binlerce doktorun daha güvenli bir çalışma ortamı talebiyle greve başladığı bildirildi. Batı Bengal'de de binlerce doktor mum yakarak cinayeti protesto etti.

Cinayet, Hindistan'da kadınların güvenliğine ilişkin yasaları yeniden gündeme getirirken, doktorların güvenliği ile ilgili de tartışma başlattı. Hindistan'ın en büyük doktor örgütü olan Hindistan Tabipler Birliği, cumartesi sabahından itibaren 24 saat sürecek ülke çapında bir grev başlatacağını duyurdu. Grev, son on yılın en büyük grevi olacak.

Türk Tabipler Birliği de protestolara destek verdi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Hindistan'daki protestolara ilişkin X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "Hindistan'da bir kadın meslektaşımızın cinsel saldırıya maruz bırakılıp öldürülmesi üzerine 'Geceyi geri al' sloganıyla başlayan eylemler yüzü aşkın noktada on binlerce kişinin katılımıyla yayılmış, son olarak Hindistan Tabipleri Birliği tarafından 17 Ağustos günü ülke genelinde iş bırakılacağı duyurulmuştur. Kadınların ve hekimlerin, dünyanın her neresinde olursa olsun, yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumak için yaptığı tüm eylemlerin yanındayız. Bu bağlamda Hindistan Tabipleri Birliği'nin iş bırakma eylemini desteklediğimizi ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Kadın Doktora Tecavüz ve Cinayet Protestoları - Son Dakika

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