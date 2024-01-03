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Hindistan'da kamyoncular yeni yasayı protesto etmek için grevi sonlandırdı - Son Dakika
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Hindistan'da kamyoncular yeni yasayı protesto etmek için grevi sonlandırdı

Hindistan'da kamyoncular, trafik kazalarına ilişkin yeni yasa hükmünü protesto etmek için ülke genelinde yaptıkları grevi, hükümet ile yürütülen görüşmelerin ardından sonlandırdı. Kamyoncuların grevi nedeniyle nakliyeler sekteye uğradı. Hükümet yetkilileri, sendika temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, kamyoncuların endişelerinin dikkate alındığını belirtti ve trafik kazalarına ilişkin hükümlerin yeniden görüşüleceğini aktardı.

Hindistan\'da kamyoncular yeni yasayı protesto etmek için grevi sonlandırdı
03.01.2024 - 17:55,
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YENİ Hindistan'da kamyoncular, trafik kazalarına ilişkin yeni yasa hükmünü protesto etmek için ülke genelinde yaptıkları grevi, hükümet ile yürütülen görüşmelerin ardından sonlandırdı.

Ülkede trafik kazası sonrası olay yerinden kaçan sürücülere 10 yıla kadar hapis ve para cezası öngören yeni yasayı protesto etmek için 1 Aralık 2023'te greve giden kamyoncular, eylemlerine son verdi.

Taşımacılık Sendikası Temsilcisi Bal Malkit Singh, hükümet yetkilileriyle yapılan toplantının ardından, kamyoncuların yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

Hükümet yetkilileri, sendika temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, "kamyoncuların endişelerinin dikkate alındığını" belirtti.

Yetkililer, trafik kazalarına ilişkin hükümlerin yeniden görüşüleceğini aktardı.

Günde 9,5 milyon ticari aracın faaliyet gösterdiği Hindistan'da, kamyoncuların grevi nedeniyle nakliyeler sekteye uğradı.

Hindistan'da, Aralık 2023'te, ceza hukukuna bağlı sömürge döneminden kalan bazı yasalar değiştirilip yeni hükümler getirilmişti.

Kaynak: AA
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