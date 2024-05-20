Hindistan'da Kamyonet Kazası: 17 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Kamyonet Kazası: 17 Ölü, 8 Yaralı

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada, abanoz ağacı yaprağı toplayan işçilerin bulunduğu belirtildi. Hindistan'da trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımı yer alıyor.

20.05.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ DELHİ, 20 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde bir kamyonetin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza, Pazartesi günü Çatisgarh eyaletinin merkezi Raipur'un yaklaşık 173 kilometre kuzeybatısında bulunan Kabirdham bölgesinin Bahpani köyü yakınlarında meydana geldi.

Yetkililer, kamyonette ormanlık alandan abanoz ağacı yaprağı topladıktan sonra evlerine dönmekte olan 25 işçinin bulunduğunu belirtti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medya, işçilerin Hint sigarası yapımı için abanoz ağacı yaprağı toplayan Baiga kabilesine mensup kişiler olduğunu bildirdi.

Hint sigarası, abanoz ağacı yaprağına konulan tütünlerin elle sarılmasıyla imal edilen küçük boyutlu bir sigara türü.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.

Yetkililer, Hindistan genelinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, trafik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kamyonet Kazası: 17 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Erdoğan, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 19:10:51. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Kamyonet Kazası: 17 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement