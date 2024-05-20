YENİ DELHİ, 20 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde bir kamyonetin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre kaza, Pazartesi günü Çatisgarh eyaletinin merkezi Raipur'un yaklaşık 173 kilometre kuzeybatısında bulunan Kabirdham bölgesinin Bahpani köyü yakınlarında meydana geldi.
Yetkililer, kamyonette ormanlık alandan abanoz ağacı yaprağı topladıktan sonra evlerine dönmekte olan 25 işçinin bulunduğunu belirtti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yerel medya, işçilerin Hint sigarası yapımı için abanoz ağacı yaprağı toplayan Baiga kabilesine mensup kişiler olduğunu bildirdi.
Hint sigarası, abanoz ağacı yaprağına konulan tütünlerin elle sarılmasıyla imal edilen küçük boyutlu bir sigara türü.
Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.
Yetkililer, Hindistan genelinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü belirtiyor.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Kamyonet Kazası: 17 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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