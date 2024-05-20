Hindistan'da Kaplan Saldırıları: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Kaplan Saldırıları: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi

Hindistan\'da Kaplan Saldırıları: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir kişiyi öldüren bir kaplanın bölgede dolaşmaya devam etmesi nedeniyle 36 köyde kırmızı alarm verildi. Orman yetkilileri, kaplanın izini sürmek ve hareketlerini izlemek için 36 köy ve çevresine 100'den fazla kamera yerleştirdiğini belirtti. Hindistan'da vahşi hayvan saldırıları sonucu her yıl birçok insan hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.

20.05.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

1. Kaplan Koruma Parkı'nın çeşitli görüntüleri

2. Kaplanlardan çeşitli görüntüler

Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madya Pradeş eyaletinde bir kişiyi öldüren kaplanın bölgede dolaşmaya devam etmesi nedeniyle 36 köyde kırmızı alarm verildi.

Orman yetkilileri Cumartesi günü yaptıkları açıklamada kırmızı alarmın, eyaletin başkenti Bhopal'a komşu olan Raisen bölgesindeki köyler için geçerli olduğunu belirtti.

Üst düzey orman yetkilisi Vijay Kumar, "150 kilometrekare alana yayılan 36 köy için Cuma günü kırmızı alarm verildi. İnsanlardan, kaplan yakalanana kadar ormana girmemeleri istendi" diye belirtti.

Orman yetkililerine göre, 62 yaşındaki bir erkeğin yarısı yenmiş bedeni, Çarşamba günü Raisen ormanının doğu bölümünde bulundu. Kurban, ormanda abanoz ağacı yaprağı toplarken saldırıya uğramıştı.

Saldırı, kaplanın bölgede dolaşması ve sık sık yer değiştirmesi nedeniyle köylerde paniğe yol açtı.

Yetkililer, üç uzman ekibin kaplanın izini sürmek ve hareketlerini izlemek için 36 köy ve çevresine 100'den fazla kamera yerleştirdiğini belirtti.

Yetkililer, kaplanın Raisen ormanındaki Obaidullahganj bölümünde yer alan Ratapani Yaban Hayatı Koruma Alanı'ndan çıkmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Madya Pradeş, 2023 yılında açıklanan son sayıma göre 785 kaplana ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatı uzmanları kitlesel kentleşme, ormanların tahrip edilmesi, ormanlık alanların işgal edilmesi ve ormanlardaki tampon bölgelerin yok olmasının vahşi hayvanları yerleşim alanlarına iten nedenlerden bazıları olduğu görüşünde.

Hindistan'da her yıl çok sayıda insan vahşi hayvan saldırıları sonucu ölüyor ya da yaralanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Hayvanlar, Çevre, Güvenlik, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kaplan Saldırıları: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Kaplan Saldırıları: 36 Köyde Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement