Hindistan'da Kurban Bayramı coşkusu

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ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

1. Hindistan kapısından çeşitli görüntüler

2. Kurban Bayramı namazından çeşitli görüntüler

3. Kurban Bayramı kutlamalarından çeşitli görüntüler

Yeni Delhi sokakları kent sakinlerinin Kurban Bayramı neşesi ve coşkusuyla canlandı. Günün erken saatlerinde binlerce Müslüman, aralarında tarihi Cuma Mescidi'nin de bulunduğu büyük camilerde bayram namazı için bir araya geldi.

Aileler namazdan sonra kurban kesme ibadetini yerine getirerek arkadaşlarına, ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine et dağıttı. Bayramdan önceki günlerde kurban pazarlarında hareketlilik yaşanmıştı.

Büryan ve kebap gibi geleneksel yemeklerin sunulduğu toplu ziyafetler komşuları bir araya getirirken, çocuklar para ve şekerden oluşan bayram hediyelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bayram coşkusunun imkanı kısıtlı topluluklara ulaşmasını sağlayarak hayırseverlik faaliyetlerini yaygınlaştırdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramını'zı kutlarım! Bu özel gün toplumumuzdaki uyum ve beraberlik bağlarını daha da güçlendirsin. Herkes mutlu ve sağlıklı olsun" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

(XHTV)