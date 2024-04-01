Rahul Gandhi, Başbakan Modi'yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) partisinin lideri Rahul Gandhi, muhalif bir siyasi parti liderinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, Başbakan Narendra Modi'yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Hindistan'da muhalefetteki Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla 21 Mart'ta gözaltına alınması, muhalif partiler tarafından başkent Yeni Delhi'de protesto edildi.
Kejriwal'in gözaltına alınmasına tepki gösteren INC lideri Gandhi, gösterideki konuşmasında, Başbakan Modi'yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı.
Gandhi, Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) "hileli seçimleri" kazanmasının ve anayasayı değiştirmesinin, ülkeyi ateşe atacağını iddia ederek, "Bu sıradan bir seçim değil. Bu ülkemizi kurtarmak ve anayasamızı korumak için yapılan bir seçim." dedi.
Gözaltına alınan Kejriwal'in eşi Sunita Kejriwal ise "Bu faşizm Hindistan'da işe yaramayacak. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.
INC, hükümetin partiye yönelik "vergi terörü" uyguladığını ve bazı banka hesaplarını dondurduğunu belirterek, buna karşı mücadele ettiğini açıklamıştı. Gandhi'nin partisi, seçimlerden önce INC'nin finansal olarak zayıflatılmak istendiğini belirtiyor.
Öte yandan Modi, 30 Mart'ta Uttar Pradeş eyaletinde yaptığı konuşmada, yolsuzluğa karşı mücadelesinin muhalefeti rahatsız ettiğini kaydetmişti.
Hindistan'da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimler, 19 Nisan'da başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek.
Muhalefet partisi liderinin gözaltına alınması
Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor." demişti.
Son Dakika › Güncel › Rahul Gandhi, Başbakan Modi'yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı - Son Dakika
Ankara'da aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi polis memuru Y.V., Mamak ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.V.'nin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bandırmaspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Maçı Trabzon bölge hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aynı evde yaşayan Mehmet S. ve Sevda M. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Batman'da yerel seçimlerde DEM Parti adayı Gülistan Sönük'ün kazanmasıyla kadınların sevinci sloganlara yansıdı. Seçim kampanyaları sırasında HÜDA PAR'ın adayı Serkan Ramanlı'nın kadınlara yönelik tepki çeken söylemlerinin üzerine, kentte bir kadın adayın belediye başkanlığını kazanması kutlamalarla karşılandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, zihinsel engelli bir kadın, Aydın-Denizli otoyoluna çıktığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk olarak bir araç tarafından çarpılan kadına, arkadan gelen başka bir araç da çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kütahya Belediye Meclisinde AK Parti 12, CHP 11 ve MHP 10 üye çıkarttı. Kütahya Merkez İl Genel Meclisi ise AK Parti 3, CHP 2 ve MHP 2 üye kazandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2014 yılından beri belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Korkut, yeniden başkan seçildi. AK Parti adayı Mehmet Korkut bin 880 oy alırken, diğer adaylar ise daha az oy aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 3,11 kazanırken, taş toprak endeksi yüzde 5,84 geriledi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer veriler takip edilecek.
Batman'ın Sason ilçesinde yapılan seçimlerde AK Parti Belediye Başkan adayı İrfan Demir, diğer adayları geride bırakarak belediye başkanı seçildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?