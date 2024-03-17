Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde, üniversite yurdunda teravih namazı kılan yabancı uyruklu Müslüman öğrenciler, bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.
India Today'in haberine göre, Gujarat Üniversitesi'ndeki yurt odalarında teravih namazı kılanların saldırıya uğraması sonucu yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Müslüman öğrencilere taş ve sopalarla saldıran grup, öğrencilerin kaldığı yurt odalarını da tahrip etti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı doğrulanırken eyalet hükümetinin, olayın faillerine yönelik katı önlemler alacağı duyuruldu.
Olaya ilişkin, eyalet yetkilileriyle görüşüldüğü kaydedilen açıklamada,"Dün Ahmedabad'daki Gujarat Üniversitesi'nde bir şiddet olayı yaşandı. Saldırıda iki yabancı uyruklu öğrenci yaralandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yaralanan öğrencilerden birinin tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğer öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı.
Saldırıya uğrayan öğrenciler, basına verdikleri demeçte, yurtta namaz kılmalarını engellemek isteyen öğrencilerin kendilerine saldırdığını söyledi.
Öğrenciler, başlangıçta 15 olan saldırganların sayısının daha sonra 200 kişiye çıktığını kaydetti.
Gujarat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Neerja Arun Gupta da üniversitenin, yabancı öğrencilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.
Gupta, olayın son derece önemli ve acil bir konu olarak değerlendirmeye alındığını ve teravih namazlarını kılmaları konusunda ihtiyaçlarını anlamak için öğrencilerle görüşme yapacaklarını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Müslüman öğrencilere saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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