Hindistan'da otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı

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Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir otelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yangın, Patna kentindeki Pal Otel'de sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede büyüdü. Otelde bulunan 45 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, bazı yaralıların durumu ağır. Yangın mutfakta başladı ve otel binası kullanılamaz hale geldi.

25.04.2024 19:54
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- Hindistan'da otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir otelde çıkan yangından 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, yangının mutfakta başladığını ve kısa sürede binayı sardığını belirterek, otel müşterilerinin yangın sırasında kahvaltı yaptığını aktardı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otel binası kullanılamaz hale geldi.

Hindistan\'da otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı
Kaynak: İHA

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