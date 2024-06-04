Hindistan'da Sıcak Hava Nedeniyle 81 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Sıcak Hava Nedeniyle 81 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Sıcak Hava Nedeniyle 81 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin birçok şehrinde termometreler 49 derecenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla 30 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybederken, Uttar Pradeş eyaletinde 2 Haziran'da 33 seçim görevlisi vazifeleri sırasında öldü. Bihar'da 6, Racastan'da da 12 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi'de ise 29 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olan 52,9 derece kaydedildi.

04.06.2024 14:31
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Hindistan'ın bazı eyaletlerinde son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, termometrelerin 49 derecenin üzerinde seyrettiği ülkenin birçok şehrinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

???????Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla sıcak çarpması sebebiyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Uttar Pradeş eyaletinde de 2 Haziran'da 33 seçim görevlisi, vazifeleri sırasında öldü. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bihar'da 6, Racastan'da da 12 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Sıcak Hava Nedeniyle 81 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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