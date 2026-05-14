Hindistan\'da Şiddetli Yağışlar: 80 Ölü

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde, Uttar Pradeş eyaleti başta olmak üzere son 24 saatte etkili olan kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolunun eşlik ettiği şiddetli yağışlar nedeniyle 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Hükümet yetkilileri perşembe günü yaptığı açıklamada, Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde büyük çaplı hayvan ölümleri ve maddi hasarın bildirildiğini de belirtti. Binlerce ağaç kökünden sökülürken, çok sayıda duvarın yıkıldığı bildirildi.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, tüm bölgelerdeki yardım yetkililerine afet mağdurlarına mümkün olan her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatının verildiğini söyledi.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Prayagraj'da 20'ye yakın can kaybı yaşandı.