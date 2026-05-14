Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 80 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 80 Ölü

Hindistan\'da Şiddetli Yağışlar: 80 Ölü
14.05.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uttar Pradeş'te şiddetli yağış ve fırtınada 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde, Uttar Pradeş eyaleti başta olmak üzere son 24 saatte etkili olan kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolunun eşlik ettiği şiddetli yağışlar nedeniyle 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Hükümet yetkilileri perşembe günü yaptığı açıklamada, Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde büyük çaplı hayvan ölümleri ve maddi hasarın bildirildiğini de belirtti. Binlerce ağaç kökünden sökülürken, çok sayıda duvarın yıkıldığı bildirildi.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, tüm bölgelerdeki yardım yetkililerine afet mağdurlarına mümkün olan her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatının verildiğini söyledi.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Prayagraj'da 20'ye yakın can kaybı yaşandı.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 80 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:59:10. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 80 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.