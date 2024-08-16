Hindistan'da Stajyer Doktorun Tecavüz Edilip Öldürülmesi Protestoları Sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da Stajyer Doktorun Tecavüz Edilip Öldürülmesi Protestoları Sürüyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir stajyer doktorun geçen hafta hastanede tecavüz edilip öldürülmesine yönelik ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. Hindistan Tabipler Birliği, stajyer doktorun tecavüze uğramasını ve öldürülmesini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne bazı ameliyatları yapmayacaklarını açıkladı. Batı Bengal'deki siyasi partiler ve diğer şehirlerdeki doktor dernekleri de olayı protesto etmeyi sürdürüyor.

16.08.2024 15:18
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir stajyer doktorun geçen hafta hastanede tecavüz edilip öldürülmesine yönelik ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Tabipler Birliği, 32 yaşındaki stajyer doktorun tecavüze uğramasını ve öldürülmesini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne bazı ameliyatları yapmayacaklarını açıkladı.

Tabipler Birliği, 17 Ağustos'ta "acil olmayan cerrahi operasyonları" 24 saatliğine durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Batı Bengal'deki siyasi partiler ve diğer şehirlerdeki doktor dernekleri de olayı protesto etmeyi sürdürüyor. Bu amaçla bugün başlayıp hafta sonunda devam etmesi planlanan yürüyüşler düzenlendiği duyuruldu.

Kaybolan hemşirenin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı

Stajyer doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesi ülke genelinde protesto edilirken benzer bir olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz'da kaybolan hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından 9 gün sonra evine 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Otopsi sonucunda hemşirenin tecavüze uğradığı belirlendi.

Saldırganı, kurbanın cep telefonunun izini sürerek yakalayan polis, hemşirenin yol boyunca takip edildiğini ve evine girmeden hemen önce saldırıya uğradığını aktardı.

Ne olmuştu?

Kalküta'daki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredilmişti.

Olayın ardından eyaletteki birçok kentte ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrılar üzerine bir araya gelmişti. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Stajyer Doktorun Tecavüz Edilip Öldürülmesi Protestoları Sürüyor - Son Dakika

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